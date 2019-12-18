Galatasaray'da Arda Turan'ın imzası an meselesi! Fedakarlık... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Arda Turan'ın imzası an meselesi! Fedakarlık... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Arda Turan'ın imzası an meselesi! Fedakarlık...

7 saat önce

Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta eski hocası Fatih Terim'in elini öperek buzları eriten Arda Turan, her geçen gün yuvasına bir adım daha yaklaşıyor.

Galatasaray'da Arda Turan'ın imzası an meselesi! Fedakarlık..., System.String[]

Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta eski hocası Fatih Terim'in elini öperek buzları eriten Arda Turan, her geçen gün yuvasına bir adım daha yaklaşıyor.


Son olarak tecrübeli futbolcunun teknik direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde, her türlü kolaylığı yapacaklarını dile getirdiler.


Terim'in onayıyla birlikte, Sarı-Kırmızılılar da bu transfere sıcak bakıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la masaya oturmaları halinde ücretinde de fedakarlık yapmaya hazır.


UYGUN MALİYET POLİTİKASI


Bu transferin uygun bir maliyet karşılığında bitebileceği ifade ediliyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla parlak bir tablo ortaya koymasa da, Galatasaray cephesinde Arda Turan transferine bir joker gözüyle bakılıyor.


Hem oyuncunun herhangi bir bonservisinin olmaması hem de düşük bir yıllık ücretle yuvasına dönecek olması, Sarı-Kırmızılılar tarafından pozitif bir gelişme olarak görülüyor. (Fanatik)


JOKER OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR


Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Arda Turan'ın, zaman zaman Belhanda'nın yerine 10 numara pozisyonunda düşünüldüğü, zaman zaman da kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanılacağı öğrenildi. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Türk Telekom, Fatih Terim, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:06 
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