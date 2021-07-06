Galatasaray'da Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapılıyor

Galatasaray'da sözleşme yenilenen isimler arasına kaptan Arda Turan da girdi.

Son olarak Emre Akbaba ile 8 milyon liradan 2 senelik kontrat yapan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 4 milyon liraya oynayan Arda Turan'ın ücretini 8 milyon liraya çıkardı.

1 senelik kontratın duyurusu bu hafta içinde yapılacak.

Arda'nın geçen sezon aldığı düşük rakam göz önünde bulundurularak ücretinin iki katına çıkarıldığı belirtildi.

TAKIMIN SEVİLEN İSMİ

Sezon başında takıma katıldığında olumsuz etki yapacağı düşünülen Arda Turan, tam tersi bir katkı yaptı.

Takım, Arda'yı lider olarak gördü ve onun etrafında birleşti.

Tecrübeli futbolcu ligde çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Yedek kalmayı hiç sorun etmedi.