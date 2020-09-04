Galatasaray'da Arda Turan'ın mabede dönüşü golle oldu

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

· Arda Turan maçın başından itibaren doğru koşulara imza attı, kritik paslar attı ve defansına da yardımcı oldu. Doğru zamanda doğru yerde olan ve pozisyon bilgisinden bir şey kaybetmediğini gösteren Arda 32'de, Saracchi'nin pasında golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

· Ömer Bayram orta sahanın en dinamik ve pres gücü yüksek oyuncusuydu. İyi bir maça imza atarken kaptırdığı topta Hatayspor beraberlik golünü attı. 67'de Ömer'ın kaptırdığı topta kontratağa çıkan Hatayspor, Galatasaray savunmasını dağınık yakaladı ve Marcao'nun çabalarına karşın Gökhan Karadeniz topu filelere gönderdi: 1-1

· G. Saray'ın ikinci yarıdaki futbolu sarı kırmızılı takımın acilen orta sahaya takviye yapmasını gözler önüne serdi. Hatayspor özellikle ikinci yarıda orta sahayı çok rahat geçti.