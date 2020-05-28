Galatasaray'da Arda Turan sesleri! Falcao... - Son Dakika

Galatasaray'da Arda Turan sesleri! Falcao...

Son Dakika Haberi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Arda Turan sesleri! Falcao..., System.String[]

Son Dakika Haberi... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.


Yeni sezonda yerli ve bonservisi elinde oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimlerden biri de Arda Turan...



Cimbom'da Fatih Terim, kış transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski öğrencisini kadroda istemiş ancak transfer Mustafa Cengiz engeline takılmıştı.


Turuncu-lacivertli takımla yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan milli futbolcu da boşta kalmıştı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılı takımdan flaş bir Arda Turan hamlesi geldi.


Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray eski kaptanının önümüzdeki dönem sarı-kırmızılı formayı giymesi planlanıyor. Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun da eski takım arkadaşı olan Arda Turan, Kolombiyalı yıldızı kariyerinde en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak görüyor.


İstanbul'da görüşüyorlar


Falcao ile Atletico Madrid döneminde çok uyumlu bir görüntü çizen Arda, İstanbul'da da dostluklarını sürdürüyor.. Arda, İspanya'da Falcao'ya birçok gol attırırken, Galatasaray'da da bu uyumu sürdürme hedefinde. Milli futbolcu, daha önce Falcao'ya 9 gol attırmıştı.


Galatasaray'ın sezonun sona ermesiyle birlikte eski futbolcusuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Arda Turan, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:11 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Arda Turan sesleri! Falcao... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı         
15:57
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı         
15:23
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde         
15:11
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı         
15:09
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi         
14:49
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı         
14:34
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım         
14:21
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı         
14:19
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı         
14:15
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı         
14:12
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak         
13:59
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı         
13:52
Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler Camiler ibadete açılıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı kılınabilecek camiler         
13:49
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor         
13:34
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi         
13:31
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı         
13:15
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı         
13:14
Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım Canlı yayında göğüsleri görünen Yetenek Sizsiniz'in jüri üyesinden itiraf: Bilerek yaptım         
13:11
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi         
13:07
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı         
13:04
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil         
13:01
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı         
12:57
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı         
12:41
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti         
12:33
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı         
12:20
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı         
12:18
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 16:06:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Arda Turan sesleri! Falcao... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]