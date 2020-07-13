Galatasaray'da Arda Turan transferinin sözleşme şartları belli oldu - Son Dakika

Galatasaray'da Arda Turan transferinin sözleşme şartları belli oldu

Galatasaray son dakika transfer haberi... Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer alan Arda Turan, Galatasaray'a transfer olmaya artık çok yakın.

Galatasaray son dakika transfer haberi... Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer alan Arda Turan, Galatasaray'a transfer olmaya artık çok yakın.

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Takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı kadrosuna katıyor. Devre arasında Sarı Kırmızılı ekibin kapısından dönen tecrübeli futbolcu, yeniden Sarı Kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.


ARDA TURAN, GALATASARAY'DAN NE KADAR KAZANACAK?


AS gazetesi, Arda Turan'ın Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Habere göre; 33 yaşındaki oyuncu, Sarı Kırmızılı ekipten maç başına 200 bin TL kazanacak.


GALATASARAY'A GELME KONUSUNDA ÇOK İSTEKLİ


Arda Turan devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in veto ettiği transfer gerçekleşmemişti. Yeniden Sarı Kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında.



Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:22 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Arda Turan transferinin sözleşme şartları belli oldu - Son Dakika Spor
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