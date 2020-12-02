Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Fernando Muslera , Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao 'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil