Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı

6 saat önce

Galatasaray'da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Galatasaray'da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Atalay Babacan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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