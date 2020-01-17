Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

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Galatasaray'da Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı
6 saat önce
Galatasaray'da, Atalay Babacan'ın sözleşmesi 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
Galatasaray'da, Atalay Babacan'ın sözleşmesi 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Galatasaray'da bugün yapılan imza töreni ile Atalay Babacan'ın sözleşmesi 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Attığı imza sonrası kulüp televizyonuna konuşan Babacan, "2,5 yıl daha buradayım. Gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'da olmak gerçekten büyük bir onur, gurur. Ben de bu iki yıl boyunca elimden geleni, önceki yıllarda olduğu gibi yapacağım. İnşallah bu formaya layık olmaya çalışacağım" dedi.
(İHA)
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