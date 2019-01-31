Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan çalışmalarla başladı. Taktik organizasyonlarla devam eden antrenman, yenilenme ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Bu arada Fatih Terim, kendisini idmanda ziyaret eden torunu Nil ile antrenman sahasında bir süre vakit geçirdi.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne, Sağlık Kontrolünden Geçirildi Süper Ligde 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti Yusuf Yazıcı 'Geri Dönüş' Şovunu Yaptı, Arkasına Bile Bakmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:41:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]