Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor Mesaisi Başladı
2 saat önce
İSTANBUL / DHAGalatasaray, Spor Toto Süper Lig 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
İSTANBUL/ DHA Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall
Antrenman Sahası'nda gerçekleşen antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası
maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde 21 Yaşaltı Takımı'na karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:19 Kaynak: DHA
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