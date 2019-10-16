Galatasaray'da Babel gerçeği! 1 milyon euro...

Belhanda için D. Kiev'e 8 milyon euro bonservis artı 2 milyon euroya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel- Falcao için de ek ödeme yapacak.



5 milyon euro garanti ücreti olan Falcao'nun sözleşmesinde maç sayısı ve puana bağlı 1.9 milyon euro ek prim var.



İmza parası ile birlikte yılda 3.3 milyon euro kazanan Babel'in de 1 milyon euroya yakın bonusu olduğu öğrenildi.



Falcao'nun Fransa Ligue 1 kariyerinden kesitler izliyoruz...



