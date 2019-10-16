Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Babel gerçeği! 1 milyon euro...
Son Dakika Spor Galatasaray'da Babel gerçeği! 1 milyon euro...

Galatasaray'da Babel gerçeği! 1 milyon euro...

57 dakika önce

Belhanda için D.Kiev'e 8 milyon euro bonservis artı 2 milyon euroya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel-Falcao için de ek ödeme yapacak.

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Belhanda için D. Kiev'e 8 milyon euro bonservis artı 2 milyon euroya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel- Falcao için de ek ödeme yapacak.


5 milyon euro garanti ücreti olan Falcao'nun sözleşmesinde maç sayısı ve puana bağlı 1.9 milyon euro ek prim var.


İmza parası ile birlikte yılda 3.3 milyon euro kazanan Babel'in de 1 milyon euroya yakın bonusu olduğu öğrenildi.


Falcao'nun Fransa Ligue 1 kariyerinden kesitler izliyoruz...


Galatasaray, Falcao, Babel, Kiev, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:22 
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