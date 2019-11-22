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Galatasaray'da Babel şoku! Trabzonspor maçında...
6 saat önce
Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray'da sakat oyuncuların fazla oluşu can sıkarken, Sarı-Kırmızılılar gelecek hafta oynanacak önemli maç için bir kayıp daha yaşadı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:18
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