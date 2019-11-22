Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Babel şoku! Trabzonspor maçında...
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Galatasaray'da Babel şoku! Trabzonspor maçında...

6 saat önce

Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da Babel şoku! Trabzonspor maçında..., System.String[]

Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.


Galatasaray'da sakat oyuncuların fazla oluşu can sıkarken, Sarı-Kırmızılılar gelecek hafta oynanacak önemli maç için bir kayıp daha yaşadı.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:18 
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