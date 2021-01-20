Galatasaray'da bağış kampanyası başladı - Son Dakika

Galatasaray'da bağış kampanyası başladı

20.01.2021 17:12
Galatasaray'da bağış kampanyası başladı, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Başkan Cengiz kendisinin 500 bin TL, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da 500 bin TL verdiğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalına gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medya hesaplarından başlattığı 'AslanGibiSponsor' yazılarından dolayı çok duygulandığını belirten Cengiz, "Gecenin 1'i, yada 2'si mesajlar gelince beni uyardılar. Lütfen başkanım bak dediler. Açınca gündem bakarım. Bu aralar gündemde ben varsam rahatsız oluyorum. Haklı, haksız saldırıyorlar. Bir hashtag gördüm. 'AslanGibiSponsor'. Taraftar bir başlık açmış. Aslı destek Galatasaray'a maddi destek. Okudum müthiş duygulandım. Arada bize iyi günlerde olsun diyenler oluyor ama genel olarak taraftarımızın, kulübe, maddi duruma sahip çıktığını gördüm. 209 milyon TL zarar bildirdik. Çok ciddi denetime tabiyiz. Bu 209 milyon TL zarar 6 aylık. 75 milyon kardan 6 milyon Euro UEFA cezası ödememize rağmen geldi. CAS'a karşı verdiğimiz mücadele çok büyüktü. Çünkü bizi UEFA'nın üst hakemler kurulu doğrudan cezalandırabilirdi. Onlar yeniden görüşülmesini istedi. Biz bu kazandık. Bunun kazancı yol, su, elektrik olarak döndü. Tarihte ilk defa bir Türk kulübü 1 milyar TL gelirin üstüne çıktı. Bizim gelirlerimiz yüzde 60 azaldı. Bunun üstüne pandemiden ötürü herkeste çekinmeye başladı. Gelirlerimizin yanında giderlerimiz kur farkından dolayı yüzde 60 arttı. Bu bizim TFF'deki limitlerimizi ve UEFA'da sıkıntılarımızı arttıracak. UEFA ile devamlı görüşüyoruz. Buna çare istiyoruz. Taraftarın birden bire buna sahip çıkması. Ben çok duygulandım. İnsana tedavi anında his gerek. O duyguları burada ifade edemem. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim konuşmamdan sonra Euro ve TL IBAN numaraları yayınlanacak. Socios'ta 9 milyon adet var. 1 Euro ile girdik, 4 Euro oldu. Yatırımcıların da Socios almasını öneririm. Üçüncü olarak SMS. SMS ile ilgili bir süreç var. 3 gün içinde vereceğiz. 5 TL değil, en az 100 TL yapacağız. 5 TL veren de dua etsin. Rahatsızlığımda da bunu hissettim. Ben her zaman Galatasaray için hayır duası isterim. Çok duygulandım" diye konuştu.

"1 MİLYON TL İLE AÇIYORUZ"

1 milyar TL'lik bağış kampanyasının iznini geçen yıl aldıklarını beliren Mustafa Cengiz, "Nisan ayında bitiyor. Bunu harekete geçirmedik. Çünkü taraftarımız olmadan taraftarımızın desteği bize yetti. En yüksek doluluk oranlarına ulaştık. Mağazacılıkta en yükseklere ulaştırdılar. Ben şimdi onlara müracaat ediyorum. Ben şu an ilk destek olarak 500 bin TL'lik destekle başlıyorum. Bağış yapan taraftarlarımızı kendi sitemiz adlarını yayınlayacağız. Abdurrahim Albayrak da 500 bin TL ilk destek veriyor. Diğer ağaların elleri tutulmaz. Bizim çok değerli taraftarlarımız var. 1 milyon TL ile açıyoruz. İzinleri daha önce almıştık" şeklinde konuştu.

"TRANSFERİ BİR NOKTAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Transfer konularında da konuşan Başkan Cengiz, "Sevgili hocamızın talepleri açık. O doğrultuda çalışmalar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de temaslarımız oldu. Bizim verme gücümüz ile karşı tarafın talep etme gücü çok açık bir yelpaze. Biz bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda karşı tarafta iyi niyetli. Onlar da haklı. İnşallah bir noktaya geliriz. Taraftar şundan emin olsun, biz yatmıyoruz. Bizim dünyamız Galatasaray. Biz 24 saatimizi veriyoruz. Galatasaray'a hayatımızı veriyoruz. Bütün yönetici arkadaşlarımız ömürlerini veriyor. Hepsine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"ASLINI REDDEDİP, BELLİ BİR TÜRKLÜĞÜNÜ REDDEDİP GELENE EVİN OĞLU DEMEMEK GEREKİR"

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi hakkında Başkan Ali Koç'un sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Bizim disiplin kurulu yedek üyeme ayrımcılıktan ötürü ciddi ceza verdiler. Attığı bir tivitten ötürü. Ali Koç ile hiçbir şahsi problemim yok. Oturduğumuzda da futbol konuşmadan konuşabiliyoruz. İki medeni insanız. Fakat ettiği bir sözcük hiç hoşuma gitmedi. Değerli bir transfer. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek, rakibimizi de yükseltecek, bizi daha çok mücadele edecek bir hale getirdi. Çok da iyi bir futbolcu. Ama birileri elin oğlu, evin oğlu eve geldi demek nasıl mantıktır. Ben bunu anlamıyorum. Aslını reddedip, belli bir Türklüğünü reddedip gelene evin oğlu dememek gerekir bence. O zaman elin oğlu kim. Oynayan bütün yabancılar eli oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bunu lütfen kullanmayalım. Türk futbolunda böyle bir çığ açmayalım. Herkes futbolcudur, değerlidir. Elin oğlu, evin oğlu diye ayırmayalım. Şimdi merak ediyorum. TFF, bu ayrımcılığa ne diyecek. Yoksa 'Muz uzatma sağlığa faydalı mıdır?' diyecek. Onu göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türk Lirası, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'da bağış kampanyası başladı - Son Dakika


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