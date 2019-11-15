Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Daha sonra orta sonuçlandırma ve şut sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.



Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. - İSTANBUL