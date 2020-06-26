Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

İdman öncesinde, sarı-kırmızılılar, Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Jupp Derwall 'i vefatının 13'üncü yıl dönümünde, Florya Metin Oktay Tesisleri 'de adının verildiği antrenman sahasında saygı duruşunda bulunarak andı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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