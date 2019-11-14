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Galatasaray'da Başakşehir mesaisi sürüyor

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Başakşehir mesaisi sürüyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana core ve stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın topla yapılan bölümünde pasa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Milli kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.


Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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