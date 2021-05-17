Galatasaray'da başkan adayları Hamamcıoğlu ve Öztürk'ten 'Fatih Terim'e destek

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk; diğer başkan adaylarına teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesi için çağrıda bulundu.

HAMAMCIOĞLU'DAN 'FATİH TERİM İLE DEVAM EDİLSİN' TEKLİFİ