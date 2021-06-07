Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulası ile yarışacak.

Galatasaray 'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçim Genel Kurul toplantısı öncesi başkan adayları renk seçimi yapıldı

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