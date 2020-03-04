Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kadın üyelerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kadın üyelerle buluştu - Son Dakika Spor

Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kadın üyelerle buluştu

6 saat önce

Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kadın üyelerle buluştu, System.String[]

Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Maslak Hilton Otel'de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, kulüpteki kadın üyelerin sayısı, kadın sporcuların yaşadığı sıkıntılar, iletişim modeli, amatör branşlar, kadın futbolunun dünyada geldiği nokta ve Galatasaray'ın federasyonlarda temsil edilmesi konuları konuşuldu.

Metin Öztürk, "Daha güçlü Galatasaray için kadınlar" sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, amaçlarının kulüp için faydalı fikirler üreterek ortak akıl oluşturmak olduğunu kaydetti.

Galatasaray'da mevcut üyelerin ve sporcuların yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu vurgulayan Öztürk, "Toplumun her alanında çözümün bir parçası olan siz kadınlara, Galatasaray'ımızın geleceğinde de çok önemli görevler düşüyor. Camiamızın ihtiyaçlarını, gönlünde yatan aslanı, taleplerini ve nihayetinde nasıl bir yönetim istendiğini sizlerden gelen görüşler doğrultusunda anlamaya çalışacağız. Herkesin eğri durduğu yerde doğru durmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Galatasaray'da kadın futbol takımının bir an önce oluşturulması gerektiğini de dile getirdi.

Metin Öztürk, Galatasaray, Maslak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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