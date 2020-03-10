Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu - Son Dakika Spor

Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu

6 saat önce

Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Galatasaray'da başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle buluştu, System.String[]

Galatasaray'da başkan adayı olmaya hazırlanan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Galatasaray Düşünce Derneği tarafından Maslak Hilton Otel'de düzenlenen toplantıya yaklaşık 50 kulüp üyesi katıldı.

Galatasaray'ın bir değerler bütünü olduğunu söyleyen Metin Öztürk, son yıllarda bu değerlerin kaybolduğunu ileri sürdü. Öztürk, "Biz bu bozulmadan uzak kalıp, Galatasaray değerlerini benimseyerek, kulüp siyasetine girmeden Galatasaray'ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kulüp sorunlarının tek bir başkana ve yönetime mal edilemeyeceğini aktaran Öztürk, her başkanın olumlu ya da olumsuz katkılarının olduğunu, bu yüzden kişilerden ziyade sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Oluşturmak istediği model hakkında da bilgi veren Metin Öztürk, kulübün sorunlarının yönetimdeki birkaç kişiyle çözülemeyeceğini, ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günü kurtaracak değil, Galatasaray'ı doğru yönetecek, sıkıntılı durumundan çıkarabilecek bir model oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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