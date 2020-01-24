Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika Spor

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek

7 saat önce

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek, System.String[]

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.


Mustafa Cengiz'in teknik direktör Fatih Terim'in dün Arda Turan hakkında yaptığı açıklamaya da cevap vermesi bekleniyor.


İşte Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı sonra yaptığı Arda Turan açıklaması;


Mustafa Cengiz, Türk Telekom, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34 
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