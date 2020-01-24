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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek
7 saat önce
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:34
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