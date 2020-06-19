Galatasaray'da basketbol şubesine yeni atama

Galatasaray Kulübü, basketbol şubesi sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır. Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz."