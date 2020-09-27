Galatasaray'da beklenen 11 - Son Dakika

Galatasaray'da beklenen 11

Hajduk Split maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ligde son oynadıkları Başakşehir karşılaşmasının 11'ine göre 1 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da beklenen 11, System.String[]

Hajduk Split maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ligde son oynadıkları Başakşehir karşılaşmasının 11'ine göre 1 değişiklik yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine beklenen 11'i ile çıktı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split'e karşı 7 değişiklik yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'ye karşı as kadrosuna yakın kadro ile çıktı. Terim sadece sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'e görev verdi. Sahaya Arda Turan kaptan olarak çıktı.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Oğulcan Çağlayan da ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Radamel Falcao 11'ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Mbaye Diagne yer aldı. - İSTANBUL

Hajduk Split, Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 19:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da beklenen 11 - Son Dakika Spor

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