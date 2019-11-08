Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Belhanda, Gaziantep maçında yok
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Galatasaray'da Belhanda, Gaziantep maçında yok

7 saat önce

Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da Belhanda, Gaziantep maçında yok, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid'de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep'e gitmezken, İstanbul'a döndü.


Younes Belhanda, Galatasaray, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
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