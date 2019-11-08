Galatasaray'da Belhanda, Gaziantep maçında yok
7 saat önce
Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
Galatasaray Kulübü, Younes Belhanda'nın Gaziantep FK ile oynanacak Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bugün Madrid'de yapılan antrenman öncesi sol topuğunda ağrı hisseden Faslı yıldızın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadığı kaydedildi.Belhanda, kafile ile birlikte Gaziantep'e gitmezken, İstanbul'a döndü.
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