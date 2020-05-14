Galatasaray'da Belhanda kararı verildi! Şaşırtan talep... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Belhanda kararı verildi! Şaşırtan talep... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Belhanda kararı verildi! Şaşırtan talep...

7 saat önce

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelirleri duran kulüpler, futbolcular ile maaş indirimi görüşmesine başlamıştı.

Galatasaray'da Belhanda kararı verildi! Şaşırtan talep..., System.String[]

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelirleri duran kulüpler, futbolcular ile maaş indirimi görüşmesine başlamıştı.


Maaş indirimi konusunda futbolcularından fedakarlık bekleyen takımlardan biri de Galatasaray. Sarı-kırmızılılar maaş indirimi konusunda futbolcular ile görüşmelere başlamış ve oyuncularına yüzde 30 indirim yapmalarını istediğinde bulunmuştu.


Görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, indirim teklifine sözleşme şartı koşmuştu. İndirim teklifine "Sözleşmemi uzatırsanız 'evet' derim" şeklinde şartlı onay veren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılmaması kararı alındı.


Ardından da bir yıl daha anlaşması bulunan oyuncunun satışı için menajerlere yetki verildi. Belhanda'nın Suudi Arabistan, Katar ve Çin'e satılabilmesi için yönetimin yetki verdiği menajerlerden birisi, Katar'dan iki takımla görüştüğünü 5 milyon euro civarında bir teklif getirebileceğini söyledi. Bu durum memnuniyet yaratırken şimdi gözler gelecek teklife çevrildi. (Fanatik)


Younes Belhanda, Koronavirüs, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:53 

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