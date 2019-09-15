Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Belhanda korkusu! Sakatlığı ciddi...
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Galatasaray'da Belhanda korkusu! Sakatlığı ciddi...

4 dakika önce

Maç sonrası çekilen filmlerde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi.

Galatasaray'da Belhanda korkusu! Sakatlığı ciddi..., System.String[]

Maç sonrası çekilen filmlerde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi. Belhanda, dün sabah erken saatlerde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında başarılı bir operasyon geçirdi.


Maske ile oynaması gündemde olan Faslı futbolcunun ne zaman sahalara döneceği ise belirsiz. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihinin plastik cerrahların kararına bağlı olduğu ifade edildi.


GÖZLER DEVLER LiGi'NDE


Öte yandan G. Saray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü deplasmanda Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Kasımpaşa maçının tamamında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Younes Belhanda, Plastik, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35 
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