Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Belhanda'ya özel uyarı
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Galatasaray'da Belhanda'ya özel uyarı

6 dakika önce

Kritik maçlarda öfkesini kontrol etmekte zorlanan oyuncuyu teknik heyet uyardı.

Galatasaray'da Belhanda'ya özel uyarı, System.String[]

Kritik maçlarda öfkesini kontrol etmekte zorlanan oyuncuyu teknik heyet uyardı.


Geçen yıl Kadıköy'deki derbide erken kart görmesi nedeniyle 2. yarıya çıkamayan Belhanda'ya aynı yanlışa düşmemesi gerektiği aktarıldı.

Younes Belhanda, Kadıköy, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:41 
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