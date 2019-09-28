Galatasaray'da Belhanda'ya özel uyarı
6 dakika önce
Kritik maçlarda öfkesini kontrol etmekte zorlanan oyuncuyu teknik heyet uyardı.
Kritik maçlarda öfkesini kontrol etmekte zorlanan oyuncuyu teknik heyet uyardı.
Geçen yıl Kadıköy'deki derbide erken kart görmesi nedeniyle 2. yarıya çıkamayan Belhanda'ya aynı yanlışa düşmemesi gerektiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:41
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