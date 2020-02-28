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Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!
1 saat önce
Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi Emre Akbaba yerine orta sahada Younes Belhanda'ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.
Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi Emre Akbaba yerine orta sahada Younes Belhanda'ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.
Tecrübeli teknik adam, derbide kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı futbolcunun yerine Emre Akbaba'ya şans tanıyacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:44
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