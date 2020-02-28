Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!

1 saat önce

Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi Emre Akbaba yerine orta sahada Younes Belhanda'ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.

Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!, System.String[]

Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi Emre Akbaba yerine orta sahada Younes Belhanda'ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.


Tecrübeli teknik adam, derbide kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı futbolcunun yerine Emre Akbaba'ya şans tanıyacak.


Younes Belhanda, Emre Akbaba, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:44 
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