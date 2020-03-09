Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı, System.String[]
Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük, idmanı yarıda bıraktı. 32 yaşındaki forvetin sağlık durumu çarşamba günü netlik kazanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam ligde oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra kumda kuvvet ve sahada tekrarlı sprint çalışmaları gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada, sarı-kırmızılılarda çift kale maç sırasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Adem Büyük, idmanı yarıda bıraktı. Deneyimli futbolcunun sağlık durumunun, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

Galatasaray, pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü sürdürecek.


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Galatasaray, Adem Büyük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:24 Kaynak: DHA
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