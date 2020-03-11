Galatasaray'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam etti.

Galatasaray'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz kolu yapan Galatasaraylı futbolcular, sonrasında ise pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman sırasında teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla tek tek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

ONYEKURU ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, antrenman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise tedbir amaçlı kulüp doktoru Yener İnce eşliğinde çalışmaları yarına bıraktı.

KORONAVİRÜS SELAMI

Bu arada Fatih Terim ile Donk'un antrenman sahasındaki koronavirüs selamı da dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Oyunculardan detaylar

Onyekuru'nun antrenmandan ayrılması

Fatih Terim ile Donk'un koronavirüs selamı


- İstanbul
Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:02 Kaynak: DHA
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