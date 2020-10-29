Galatasaray'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Galatasaray'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

29.10.2020 21:59
Galatasaray'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maç öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maç öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Galatasaray'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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