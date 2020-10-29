Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de 31 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynanacak maç öncesinde futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanların Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı, bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı aktarıldı.