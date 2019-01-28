Galatasaray'da Boluspor Hazırlıkları Tamam
1 saat önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanşında yarın Boluspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
gözetiminde yapılan antrenman koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:02 Kaynak: İHA
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