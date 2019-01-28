Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Galatasaray'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Boluspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Galatasaray'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Boluspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışması ve ısınmayla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Çalışmanın ardından sarı-kırmızılı ekip kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:42 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türkiye Kupası, Boluspor, Galatasaray, Spor
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