Galatasaray'da Boluspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Boluspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanşında yarın Boluspor
'u konuk edecek Galatasaray
, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışması ve ısınmayla başladı.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.
Çalışmanın ardından sarı-kırmızılı ekip kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:42 Kaynak: AA
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