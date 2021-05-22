Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Marcao'ya 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 300 bin, 2023-2024 sezonu için net 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves ekibinden transfer ettiği Marcao ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı.