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Galatasaray'da bu sezon Avrupa'daki ilk gol Adem Büyük'ten geldi!
6 saat önce
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü Club Brugge karşısında buldu.
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü Club Brugge karşısında buldu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 32 takım içerisinde gol atamayan tek takım Galatasaray'idi. Sarı-kırmızılılar bu şanssızlığını da Club Brugge karşısında kırdı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında sahneye çıkan Adem Büyük, Cimbom'un bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:53
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