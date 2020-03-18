Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi - Son Dakika Spor

Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi

6 saat önce

Galatasaray'da, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.

Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi, System.String[]

Galatasaray'da, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de başlanması kararlaştırılmıştı.

Galatasaray'ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti. Sarı-kırmızılı takımın yarın antrenman yapıp yapmayacağı gelişmelere göre belli olacak.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile takım kaptanı Fernando Muslera başta olmak üzere futbolcular, Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligde maçların ertelenmesini talep etmişti.

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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