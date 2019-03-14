Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Bursaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Bursaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

19 Yaş Altı Milli Takımı kampında bulunan Yunus Akgün'ün antrenmana katılmadığı bildirildi.

Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Bursaspor, Galatasaray, Spor
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