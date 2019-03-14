Galatasaray'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Bursaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Bursaspor
'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
19 Yaş Altı Milli Takımı kampında bulunan Yunus Akgün
'ün antrenmana katılmadığı bildirildi.
Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: AA
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