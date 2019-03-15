Galatasaray'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak Galatasaray
, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise bölgesel taktik çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan Yuto Nagatomo
, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayıp, karayolu ile Bursa'ya hareket edecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:03 Kaynak: DHA
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