Galatasaray'da Bursaspor Mesaisi Başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan antrenman öncesi, dün yeni yaşına giren Kostas Mitroglou'nun doğum günü kutlandı. Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.



(İHA)

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