G.Saray'da bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla ayrılık görüşmesi yapıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın takım bütçesinin % 48'ini oluşturduğu söylediği 4 futbolcudan üçüyle ayrılık için görüşme yapıldı.
Elmas'ın; Falcao, Feghouli ve Diagne ile kendilerine takım bulmaları konusunda konuşulduğu, çok kazanan diğer isimlerden Muslera ve Ryan Babel'le ise ayrılık düşüncesinin bulunmadığı dile getirildi. Babel'in kanatta ve forvette önemli bir alternatif olduğu düşüncesiyle kadroda tutulmasına karar verildi.
Yıllık 5 milyon euro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu taraftarların tepkisinden dolayı da mutsuz.
2.4 milyon kazanan ve 2 sene daha kontratı bulunan Diagne'nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Diagne'nin İngiliz takımlarından gelecek tekliflerin değerlendirilmesi halinde kolaylık göstereceği belirtildi.
Bonuslarla 4.5 milyon euronun üzerine çıkan Feghouli'nin ise gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu bu kazancı başka bir yerde elde edemeyeceğini biliyor ve ayrılmamak için işi yokuşa sürüyor.
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