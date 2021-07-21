G.Saray'da bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla ayrılık görüşmesi yapıldı

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın takım bütçesinin % 48'ini oluşturduğu söylediği 4 futbolcudan üçüyle ayrılık için görüşme yapıldı.

BABEL VE MUSLERA KALACAK

Elmas'ın; Falcao, Feghouli ve Diagne ile kendilerine takım bulmaları konusunda konuşulduğu, çok kazanan diğer isimlerden Muslera ve Ryan Babel'le ise ayrılık düşüncesinin bulunmadığı dile getirildi. Babel'in kanatta ve forvette önemli bir alternatif olduğu düşüncesiyle kadroda tutulmasına karar verildi.

FALCAO OLUMLU

Yıllık 5 milyon euro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu taraftarların tepkisinden dolayı da mutsuz.

DIAGNE İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR

2.4 milyon kazanan ve 2 sene daha kontratı bulunan Diagne'nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirildi. Diagne'nin İngiliz takımlarından gelecek tekliflerin değerlendirilmesi halinde kolaylık göstereceği belirtildi.

BONUSLARLA 4.5 MİLYONU DA AŞIYOR

Bonuslarla 4.5 milyon euronun üzerine çıkan Feghouli'nin ise gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu bu kazancı başka bir yerde elde edemeyeceğini biliyor ve ayrılmamak için işi yokuşa sürüyor.