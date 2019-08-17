Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da büyük kriz kapıda! Devler Ligi...
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Galatasaray'da büyük kriz kapıda! Devler Ligi...

22 dakika önce

10 transfere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden yönetim, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.

Galatasaray'da büyük kriz kapıda! Devler Ligi..., System.String[]
10 transfere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden yönetim, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.

Transferin en hızlı takımlarından Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya... Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7.4 milyon Euro çıkardı. Buna karşılık Fernando'nun Sevilla'ya satışından 4.5 milyon Euro geldi. Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak zorunda.

Eğer 2.9 milyon Euro'luk açık kapanamazsa, 5 milyon Euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.

TAKIMA AYAK UYDURDU

Luyindama takım arkadaşları gibi kötü bir futbol sergiledi. Kongolu stoper, Rodallega karşısında çok zor dakikalar yaşadı.
Galatasaray, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:27 
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