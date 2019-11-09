Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
7 saat önce
Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Florin Andone, karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlık yaşadı.
Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Florin Andone, karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlık yaşadı.
Florin Andone, sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.
Romanyalı forvetin yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:52
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