Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
Son Dakika Spor Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...

Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...

7 saat önce

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Florin Andone, karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlık yaşadı.

Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi..., System.String[]

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Florin Andone, karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlık yaşadı.


Florin Andone, sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.


Romanyalı forvetin yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 04:12:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da büyük şok! Florin Andone oyuna devam edemedi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]