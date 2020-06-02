Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynanırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
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