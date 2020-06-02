Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynanırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray , Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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