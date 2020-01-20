Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'la 23 Ocak Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'la 23 Ocak Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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