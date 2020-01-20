Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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