Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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