Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao 'nun tedavisine devam edilirken, Christian Luyindama , Marcelo Saracchi , Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Ana bölümünde yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynanan idman, koşu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenman, genel kuvvet çalışmasıyla başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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