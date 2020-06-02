Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor - Son Dakika

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynanırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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