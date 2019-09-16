Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 dar alan çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray yarın Belçika'ya giderek son antrenmanını gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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