Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları sürüyor

3 dakika önce

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


5'e 2 dar alan çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.


Galatasaray yarın Belçika'ya giderek son antrenmanını gerçekleştirilecek.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:00 
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