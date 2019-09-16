Galatasaray'da Club Brugge maçı hazırlıkları sürüyor
3 dakika önce
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 dar alan çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirilirken, idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Galatasaray yarın Belçika'ya giderek son antrenmanını gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:00
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